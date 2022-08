Logitech e Tencent insieme per lanciare una console portatile per giocare in cloud

Logitech G, la linea di periferiche orientate al gioco di Logitech, ha annunciato che sta collaborando con Tencent Games, la divisione videogiochi del colosso tecnologico cinese, per lanciare una console portatile basata su cloud entro la fine di quest'anno.

Non si tratta di una periferica da collegare al telefono, come quelle lanciate da Backbone o altri produttori, ma una console in quanto tale. Qualcosa per rivaleggiare con Nintendo Switch o con il nuovissimo Steam Deck, ma con un focus sul gameplay in streaming.

Nell'annuncio è stato anticipato che sia Xbox Cloud Gaming che GeForce Now, i servizi di Microsoft e Nvidia, saranno compatibili con questa console.

We're thrilled to announce an official partnership with @TencentGames to bring a cloud gaming handheld to market later this year that will support multiple cloud gaming services.



