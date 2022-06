Lollipop Chainsaw, il classico di Grasshopper Manufacture sembra stia per tornare

Lollipop Chainsaw tornerà, anche se non sappiamo se si tratti di un remaster, remake o sequel. La notizia è stata annunciata da uno dei suoi editori, Yoshimi Yasuda, che era CEO di Kadokawa Games e ha curato i titoli di Grasshopper Manufacture tra cui Lollipop Chainsaw e Killer is Dead in Giappone; è stato anche produttore esecutivo dei due giochi.

Il mese scorso Yasuda ha lasciato Kadokawa e ha fondato una nuova società chiamata Dragami Games, che a quanto pare ha come primo progetto quello di far risorgere questa licenza. "Lollipop Chainsaw toernerà con Dragami Games. Restate sintonizzati", ha twittato Yasuda.

L'originale è stato lanciato nel 2013 per PlayStation 3 e Xbox 360. Non è retrocompatibile su Xbox e non appare nei giochi cloud PS Plus, quindi una versione rimasterizzata è più che giustificata. Il director Suda51 e il co-sceneggiatore del gioco James Gunn - regista di Guardiani della Galassia - non hanno commentato la notizia, sebbene entrambi abbiano celebrato il decimo anniversario del titolo all'inizio di questa settimana.

Lollipop Chainsaw はドラガミゲームスで復活させます。楽しみに待っていてください…!!!

Lollipop Chainsaw is back by Dragami Games. Please look forward to it.#ロリポップチェーンソー

#DragamiGames pic.twitter.com/RlcLrxMkKK — 安田善巳 (@yasudaD5) June 14, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Ora non ci resta che attendere eventuali annunci ufficiali su questo potenziale ritorno.

Fonte: VGC