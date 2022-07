Lollipop Chainsaw Remake cambierà parecchio rispetto all'originale? Il producer risponde ai fan preoccupati

Dopo l'annuncio di un remake di Lollipop Chainsaw la scorsa settimana, molti fan hanno condiviso la loro eccitazione, ma altri hanno espresso preoccupazione.

Le preoccupazioni condivise sul remake riguardavano principalmente il cambio della colonna sonora, le possibilità di censura, le modifiche alla storia, il miglioramento della grafica e la mancanza di coinvolgimento da parte di coloro che hanno lavorato al titolo originale.

Ora attraverso un messaggio, il presidente di Dragami Games, Yoshimi Yasuda, ha affrontato le preoccupazioni dei fan. Yasuda ha dichiarato: "L'obiettivo principale del progetto di remake di Lollipop Chainsaw è quello di fare in modo che i giocatori che desiderano giocare a Lollipop Chainsaw possano farlo facilmente, non di creare un nuovo gioco di Lollipop Chainsaw. Ovviamente, la cosa ideale da fare sarebbe stata una versione rimasterizzata del gioco originale, senza cambiare nulla. Tuttavia, sfortunatamente non siamo stati in grado di includere 16 dei brani concessi in licenza, che erano una parte importante dell'atmosfera del gioco originale, e quindi puntiamo invece a un remake che sia come il più vicino possibile a una versione rimasterizzata".

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Negli altri dettagli Yasuda ha dichiarato che la storia non subirà modifiche, mentre per quanto riguarda la grafica, il nuovo Lollipop Chainsaw avrà una grafica più realistica. Nella parte finale del nuovo messaggio Yasuda parla della censura. Sul tema, afferma: "Non abbiamo ancora discusso la questione con i titolari delle piattaforme, e quindi non possiamo dire nulla sull'argomento, ma quello che possiamo dire è che intendiamo negoziare per fare in modo che il gioco possa essere il più vicino possibile alla versione originale".

Il remake di Lollipop Chainsaw non ha ancora una data di uscita ma il gioco dovrebbe arrivare il prossimo anno.

Fonte: Eurogamer