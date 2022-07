Lollipop Chainsaw riceve un trattamento remake in arrivo il prossimo anno

Yoshimi Yasuda, CEO di Dragami Games e produttore dell'originale Lollipop Chainsaw, ha confermato che il progetto del remake è in fase di sviluppo con un lancio previsto nel 2023. Le piattaforme devono ancora essere rivelate, anche se probabilmente lo vedremo apparire su PlayStation, Xbox e probabilmente anche Nintendo Switch.

Lo studio non ha condiviso alcun filmato dal remake di Lollipop Chainsaw, anche se promette miglioramenti visivi per il titolo. Inoltre, è stato confermato che lo staff che ha lavorato all'originale tornerà per aiutare a portare il gioco a un nuovo pubblico. Pubblicato nel 2012 per PlayStation 3 e Xbox 360, Yasuda sottolinea quanto sia difficile accedere al gioco sui sistemi moderni, essendo questo parte della sua motivazione per riportare Lollipop Chainsaw in vita.

Lollipop Chainsaw vede i giocatori assumere il ruolo della cheerleader Juliet Starling, che si ritrova in un'apocalisse di zombie il giorno del suo diciottesimo compleanno. Nel gioco, Juliet usa una motosega per uccidere gli zombie che si trovano sulla sua strada.

Per adesso quindi non ci resta che attendere per vedere come è sviluppato il remake che dovrebbe uscire il prossimo anno.

Fonte: Eurogamer