Lollipop Chainsaw Remake è ufficiale ma Suda51 e James Gunn non sono coinvolti nel progetto

Suda51 e James Gunn hanno entrambi dichiarato di non avere nulla a che fare con il nuovo remake di Lollipop Chainsaw.

Ieri, il produttore esecutivo del gioco originale Yoshimi Yasuda ha annunciato che la sua nuova società Dragami Games realizzerà un remake del cult del 2012.

Tuttavia, nonostante siano i due nomi più altisonanti legati al titolo originale, né il direttore creativo Suda51 né il co-sceneggiatore James Gunn saranno coinvolti nel nuovo progetto.

In riferimento a un articolo che chiedeva se i due fossero legati al remake, Gunn ha twittato: "Per rispondere alla domanda dell'articolo, né io né Suda51 siamo attualmente coinvolti in questo progetto. Ne ho sentito parlare per la prima volta da Suda un paio [di] settimane fa".

Il director di Guardians of the Galaxy ha aggiunto: "non lo approvo né lo condanno! Semplicemente non ne so nulla. Ma dato che gli articoli stanno iniziando a fare i nostri nomi, credo sia importante chiarire che nessuno ci ha mai contattato a riguardo".

In seguito ai tweet di Gunn, Suda ha poi detto: "né lui né io siamo coinvolti in questo progetto in alcun modo, e Grasshopper Manufacture non ha nulla a che fare con lo sviluppo o altro".

Nella dichiarazione con cui è stato annunciato il remake, Yasuda è sembrato sminuire il ruolo di Suda nel gioco originale, suggerendo che avesse un ruolo più consultivo.

"Dato che all'epoca Suda-san era molto impegnato a gestire lo sviluppo di altri progetti, ho ricoperto il ruolo di direttore e produttore, creando un team di sviluppo congiunto composto da personale di Grasshopper Manufacture e Kadokawa Games e supervisionando direttamente lo sviluppo", ha dichiarato Yasuda.

"Suda-san controllava il design del gioco e supervisionava il progetto come produttore esecutivo".

Le affermazioni di Yasuda sembrano in contrasto con i titoli di coda del gioco, che indicano Yasuda (e non Suda) come produttore esecutivo e Suda come direttore creativo.

Inoltre, nonostante Yasuda affermi di aver "ricoperto il ruolo di director e produttore", i crediti del gioco riportano Tomo Ikeda e Masa Shidara di Grasshopper rispettivamente come director e produttore.

Pur affermando che la maggior parte dello staff originale sta lavorando al remake, Yasuda ha anche dichiarato che alcuni elementi del remake saranno diversi dal gioco originale del 2012.

"Per esempio, il gioco originale aveva 15 canzoni su licenza utilizzate nella colonna sonora, ma purtroppo è difficile per noi implementarle tutte questa volta", ha spiegato. "Di conseguenza, a parte alcuni brani su licenza, la colonna sonora sarà composta da musica nuova".

"Inoltre, poiché abbiamo accesso a console con specifiche più elevate, questa volta adotteremo un approccio più realistico alla grafica".

"In ogni caso, il nostro obiettivo è quello di rendere più facile il gioco per i giocatori che vogliono giocare a Lollipop Chainsaw. Vi invitiamo ad attendere con ansia l'uscita nel 2023".

Fonte: VGC.