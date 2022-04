Lords of the Fallen 2 arriverà il prossimo anno. Unreal Engine 5 sarà il motore delle IP chiave di CI Games

CI Games ha recentemente annunciato che il sequel di Lords of the Fallen uscirà il prossimo anno.

La società ha anche rivelato che Unreal Engine 5, il motore grafico di Epic Games reso disponibile da poco al pubblico, sarà il motore principale per le IP chiave attualmente in fase di sviluppo dello studio.

"Lords of the Fallen: Il sequel di questo franchise è stato sviluppato dal nostro studio interno Hexworks dal 2019. Il nostro studio di oltre 60 membri ha lavorato a stretto contatto con altri sviluppatori di terze parti in varie discipline nello sviluppo del gioco [... ]"

"Abbiamo in programma di avviare la campagna di marketing globale del gioco durante il terzo trimestre del 2022. Lords of the Fallen 2 dovrebbe essere lanciato nel 2023 come gioco a prezzo pieno per la nuova generazione di console e PC".

Secondo lo stesso report, Lords of the Fallen 2 sarà il progetto più grande di sempre di CI Games. Il gioco punta a essere lanciato su console e PC next-gen entro il 2023. Questo potrebbe significare che PS4 e Xbox One non riceveranno il titolo.

Inoltre, CI Games utilizzerà Unreal Engine 5 come motore principale per tutte le IP chiave attualmente in sviluppo, come per il prossimo gioco del franchise Sniper Ghost Warrior (sviluppato da Underdog Studio) e il nuovissimo Project Survive (sviluppato dal team ceco di Batfields Studio).

Fonte: Wccftech.