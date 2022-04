Lost Ark tra Battle Pass, nuova classe e area nell'aggiornamento di aprile

Lost Ark, il popolarissimo MMOARPG di Amazon e Smilegate, ha ricevuto un nuovo aggiornamento molto importante perche introduce una nuova classe ed un continente inedito.

Per quanto riguarda la classe, il Glaivier brandisce una lancia e, naturalmente, un glaive, con ogni arma che conferisce abilità diverse. "La lancia più corta viene utilizzata per scatenare una raffica furiosa nella posizione di Focus, mentre la falce più lunga sfrutta la posizione di Flurry per colpi letali con grazia e attacchi ampi", si legge nelle note sulla patch.

South Vern, che potrà essere visitata raggiungendo il livello 1340, è la regione più recente di Lost Ark e un tempo era una terra arida prima che i coloni usassero la tecnologia di varie razze per trasformarla in un regno idilliaco e verdeggiante. Apparentemente, però, qualcosa va storto poiché "La trama di South Vern si concluderà in una battaglia epica, con il potere di cambiare il futuro di Arkesia".

C'è un'altra novità: nella tradizione del free-to-play, Lost Ark conterrà presto un Battle Pass. L'Ark Pass era già presente nella versione coreana del gioco, quindi la sua inclusione in questa versione non è una sorpresa.

Il Battle Pass funziona principalmente come tutti gli altri: completando le missioni salirete di livello e con ogni nuovo livello otterrete ricompense sia nel percorso gratuito che in quello a pagamento. L'Ark Pass sarà costituito da 30 livelli che dovranno essere raggiunti ogni mese.

Fonte: IGN