The Witcher 3 sta per invadere Lost Ark in un crossover

Lost Ark sta per ricevere una collaborazione con The Witcher 3 e, sebbene l'annuncio è pensato per la versione coreana del gioco, i fan sperano che alla fine arriverà in Occidente anche.

Smilegate RPG ha recentemente organizzato un evento per dettagliare tutti i nuovi contenuti e le modifiche in arrivo alla versione coreana di Lost Ark, inclusi maggiori dettagli sull'ultima classe del gioco, l'Aeromancer. Per quanto riguarda il crossover di The Witcher 3, non sono stati forniti altri dettagli come una data di uscita o cosa comporterà tutta la collaborazione, quindi è difficile sapere esattamente cosa ci sia in serbo.

Il protagonista della serie The Witcher di CD Projekt Red, Geralt, è apparso in diversi videogiochi nel corso degli anni, servendo come combattente ospite in Soul Calibur VI e apparendo anche in Monster Hunter World. Resta da vedere se la collaborazione avverrà sotto forma di un evento in-game o qualcos'altro.

Per quanto riguarda gli altri grandi annunci di Lost Ark come parte del suo evento, Smilegate RPG ha permesso di dare uno sguardo da vicino all'Aeromancer, che arriverà nella versione coreana di Lost Ark il 6 luglio. Una classe avanzata per il ruolo di specialista, l'Aeromancer brandisce un ombrello e può controllare il tempo per infliggere danni elementali con enormi abilità ad area d'effetto come temporali e raffiche di vento.

Fonte: IGN e The Gamer