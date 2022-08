Lost Soul Aside: il promettente action cinese esclusiva Sony non sarà presente al ChinaJoy 2022, ma novità arriveranno a breve

Sebbene i rumor davano Lost Soul Aside nelle ultime fasi di sviluppo, UltiZeroGames ha comunicato che non sarà presente al ChinaJoy 2022, la più grande fiera dedicata a videogiochi e intrattenimento d'asia. La sua assenza fa un po' rumore, avendo catturatto le attenzioni di molti utenti e soprattutto di Sony, inserendo il team nel suo programma PlayStation China Hero Project.

Lost Soul Aside è infatti un'esclusiva PlayStation e arriverà sia su PlayStation 4 sia su PlayStation 5, in data ancora non specificata. A contrario dell'ispirazione iniziale e della parola "soul" nel titolo, questo progetto ha cambiato i connotati proprio quando Sony ha cominciato a investire nel profetto, trasformandosi in un frenetico hack 'n' slash davvero promettente. Questo il messaggio del team:

We will not appear at the ChinaJoy event this year.

We know people have mitigated feelings towards the game's development speed, but things are proceeding smoothly.

But... there is a big chance that you hear from us before 2022 ends!