Lucky's Tale arriverà domani su PlayStation VR

Molti ricordano probabilemente New Super Lucky's Tale, un platform 3D riedizione dell'originale che però, era per la realtà virtuale. Lucky's Tale è stato molto apprezzato su Steam e la stessa cosa potrebbero fare gli utenti di PlayStation VR, visto che il titolo arriverà a sopresa proprio nelle prossime ore. Questa la sinossi:

"Lucky's Tale è diventato uno dei primi giochi in terza persona nella realtà virtuale, mostrando al mondo che la essa può essere molto più di un'esperienza in prima persona. Il suo approccio pionieristico alla telecamera, al movimento dei personaggi, all'ambiente e al gameplay offre un'esperienza elettrizzante che consente ai giocatori di vagare liberamente in ambienti coinvolgenti che sono allo stesso tempo simili a giocattoli. Ti sentirai come se fossi entrato nel mondo di un platform nostalgico!"

Yep, coming to PSVR next week! https://t.co/PJdRFnE85u — Lucky's Tale VR - now remastered! (@PlayfulLucky) April 1, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

La particolarità dell'arrivo di Lucky's Tale sul VR Sony, sta nel fatto che è stato scoperto per caso tramite siti Web di monitoraggio dei trofei come PSNProfiles ed Exophase. Niente annunci in pompa magna insomma, il che è un peccato visto che il titolo è un esperimento interessante. Fonte: .Pushsquare