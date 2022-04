MADiSON ha un nuovo spaventoso trailer e una data d'uscita sulle orme di P.T.

Annunciato alla Gamescom dello scorso anno in quel di Colonia, MADiSON ha appena ricevuto un nuovo, inquietante trailer che fissa la data di uscita per il 24 giugno 2022, ed arriverà su tutte le piattaforme in tale data, eccezion fatta per la versione Nintendo Switch, che mancherà all'appello di giugno ma arriverà qualche settimana più tardi.

Dalla pagina su Steam si legge che MADiSON è un horror psicologico in cui ci troviamo ad impersonare Luca, un uomo costretto a una brutale tortura dal demone che dà il titolo al gioco, e siamo chiamati a trovare un modo di fermare i terribili rituali che il nostro alter ego è costretto a condurre.

La descrizione del gioco recita quanto segue: “MADiSON è un gioco horror psicologico in prima persona che offre un'esperienza coinvolgente e terrificante. Con l'aiuto di una fotocamera istantanea, collega il mondo umano con l'aldilà, scatta foto e sviluppale agitandole. Risolvi enigmi, esplora l'ambiente circostante e, soprattutto, sopravvivi.”