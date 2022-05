Mafia 4 potrebbe essere ambientato in Sicilia

Sono emerse più voci di recente sul prossimo Mafia, subito dopo che Hayden Blackman, il boss di Hangar 13, ha lasciato lo studio. Ora abbiamo ancora più informazioni sulla storia e l'ambientazione di Mafia 4, grazie a un insider affidabile.

La serie Mafia è stata introdotta nel 2002. Il gioco è sempre stato ricordato come un capolavoro di narrazione nel mondo della criminalità organizzata.

Nel 2021, Hangar 13 e 2K Games hanno lanciato un remake del Mafia originale e, ora, sembra che il prossimo progetto di Hangar 13 sia già interessante, stando agli ultimi rumor.

Secondo un recente podcast di XboxEra, con Shpeshal Nick, un noto insider famoso soprattutto per le fughe di notizie relative a Microsoft, Mafia 4 dovrebbe essere un prequel dell'originale. Sulla base delle informazioni fornite da Nick, il gioco dovrebbe coprire la vita di Don Salieri in Sicilia e la sua ascesa al potere.

Non si sa se Don Salieri sarà il protagonista o meno, ma sembra già interessante in quanto non abbiamo avuto nessun gioco di grosso budget che ritraesse la Sicilia e la nascita della criminalità organizzata.

Per quanto riguarda il gameplay, Nick ha affermato che il gioco rimarrà fedele alla sua narrazione lineare.

Al momento, potete giocare Mafia Trilogy, il remake del gioco originale, la versione rimasterizzata di Mafia 2 e l'edizione definitiva di Mafia 3 su PC e console.

Fonte: Dualshockers.