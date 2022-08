Mafia: un nuovo gioco è in sviluppo e intanto il capitolo originale sarà gratis su Steam tra pochi giorni

2K Games ha annunciato che, come parte della celebrazione dei 20 anni del franchise di Mafia, il publisher renderà gratuito il classico originale su Steam. Il gioco sarà gratuito dal 1° al 5 settembre.

Molto apprezzato per l'epoca, l'originale Mafia ha ricevuto un remake completo nel 2020, intitolato Mafia: Definitive Edition.

Lo sviluppatore del franchise Hangar 13 ha recentemente confermato di essere al lavoro su un nuovo gioco della serie Mafia. L'annuncio è stato fatto nell'ambito delle celebrazioni per il 20° anniversario del franchise.

Il direttore generale di Hangar 13, Roman Hladík, ha dichiarato che Mafia 4 è ancora "lontano qualche anno" e "non possiamo condividere nulla di più al momento".

