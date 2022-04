Marauders, l'interessante shooter tra Escape from Tarkov e sci-fi sta per avere una closed alpha

Team17 e Small Impact Games hanno annunciato tramite un comunicato stampa che il looter shooter PvPvE in prima persona Marauders terrà una closed alpha per PC dal 4 al 9 maggio. Da adesso, i giocatori possono preordinare il gioco per ricevere il 10% di sconto sull'acquisto e l'accesso immediato alla closed alpha quando verrà lanciata la prossima settimana. Preordinando il gioco avrete accesso diretto anche alla closed beta che si terrà successivamente in estate.

Durante la closed alpha su PC di Marauders, i giocatori possono provare il prossimo sparatutto hardcore e fare squadra o giocare da soli in uno spazio profondo, un campo di battaglia dieselpunk con un massimo di 15 giocatori. Durante ogni partita, potranno sfondare astronavi ostili, recuperare un carico prezioso, incluso un arsenale di armi iconiche del secolo scorso e combattere con altri giocatori e avversari guidati dall'IA in un teso combattimento PvPvE.

I giocatori assumono il ruolo di mercenari spaziali conosciuti come Marauders che sfrecciano nello spazio per esplorare, razziare, depredare...e cercare di scappare intatti. Il mondo distopico "grintoso dieselpunk" consente ai giocatori di scegliere una varietà di modi diversi per far vivere loro i sogni di pirati spaziali. Durante l'esplorazione delle profondità dello spazio, i giocatori si imbatteranno nell'assortimento standard di colonie, fabbriche e stazioni spaziali che possono essere razziate per ricompense preziose.

Marauders arriverà in accesso anticipato su PC sia via Steam che attraverso PC Game Pass entro la fine dell'anno.