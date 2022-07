Marauders, lo spettacolare shooter tra Escape From Tarkov e sci-fi sta ha una data per la closed beta

Da quando si è chiuso il sipario sulla closed alpha di Marauders, i pirati spaziali di tutto il mondo si sono chiesti quando avrebbero avuto l'opportunità di prendere un'altra nave e volare via verso il tramonto. Bene, quel momento è finalmente arrivato: la closed beta di Marauders sarà pubblicata la prossima settimana e ci saranno nuovissimi contenuti da esplorare.

La closed beta, che sarà disponibile su Steam dal 20 al 25 luglio, consentirà ai giocatori di immergersi per la prima volta in tutta una serie di nuovi contenuti. Dopo la versione di maggio, Small Impact Games ha affermato di aver mostrato solo circa il 25% del contenuto completo del gioco, quindi si tratta di un piccolo assaggio di ciò che attende i giocatori.

In questa nuova closed beta verranno apportate numerose modifiche richieste dalla community che ha potuto provare il gioco in anteprima. Oltre a questo, lo studio di sviluppo offre ancora il 10% di sconto su ogni preordine effettuato.

Per adesso non sappiamo ancora la data di uscita di Marauders, ma il gioco dovrebbe rimanere in accesso anticipato per tutta la fine dell'anno.