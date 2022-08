Mario Kart 8 Deluxe si aggiorna con il Pass Percorsi Aggiuntivi n°2

Dopo tanta attesa ecco l'aggiornamento per Mario Kart 8 Deluxe, con otto nuovi circuiti facente parte del secondo pacchetto Percorsi Aggiuntivi. I nuovi tracciati sono per la maggior parte rivisitazioni dei circuiti apparsi nei precedenti capitoli, come Super Mario Kart, Mario Kart 64, Mario Kart Double Dash e Mario Kart Wii.

Questi i tracciati aggiunti, disponibili già da oggi:

Cieli stracciatella (nuovo)

Deserto Kalimari (Nintendo 64)

Circuito di Mario 3 (SNES)

Gola Fungo (Wii)

Sprint a Sydney (Tour)

Flipper di Waluigi (DS)

Terre delle nevi (GB Advance)

Veduta di New York (Tour)

In totale le piste aggiunte a Mario Kart 8 Deluxe saranno 48, suddivisi in sei pacchetti differenti. Vi ricordiamo che Il DLC è acquistabile su Nintendo eShop e nei negozi, ma i possessori di un’iscrizione a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo potranno accedere ai suoi contenuti senza ulteriori costi.

Fonte: VGC