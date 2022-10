Mario Kart: avete sempre sognato di guidare il celebre mezzo? Ora potete

Esistono tanti sogni nella vita di una persona, alcuni irrealizzabili, altri molto difficili da concretizzare e che non dipendono proprio dal nostro operato. Però ogni tanto un miracolo accade e anche se destinato ai più piccoli, è uno dei casi in cui l'età conta relativamente.

Un'azienda che si occupa di realizzare giocattoli, JAKKS Pacific, ha infatti messo a disposizione un go-kart che riproduce le fattezze degli stessi mezzi presenti in Mario Kart, al modico prezzo di 399$.

Si tratta di un mezzo elettrico a 24V, capace di raggiungere circa 12 Km/H, dunque non un fulmine di guerra ma non lo si compra certo per andare veloci. La cosa più bella infatti, è la disponibilità dei suoni classici della serie videoludica, compreso il tema ufficiale di Mario Kart 8 Deluxe.

L'età consigliata è dai tre anni in su, ma va bene anche per i bambini di 40 anni. Non ci sono controindicazioni.

Fonte: NintendoLife