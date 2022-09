Mario Kart Tour si rinnoverà eliminando il suo sistema gacha, ecco cosa cambia

Mentre Nintendo continua ad aggiornare i contenuti di Mario Kart 8 Deluxe con i nuovi circuiti in forma di DLC, continua anche a lavorare sulle novità per Mario Kart Tour, la versione della saga per dispositivi mobile che riceverà uno dei suoi aggiornamenti il 5 ottobre e si tratta del più importante.

Uno dei più importanti è che la grande N ha deciso di eliminare completamente il sistema gacha nel gioco con i rubini. Naturalmente, questa è una notizia fantastica per coloro che sono contrari a questo tipo di pratica. I rubini verranno invece utilizzati nel nuovo negozio che verrà abilitato. In esso potrete utilizzare queste pietre in cambio di nuovi personaggi, kart e deltaplani, anche se compariranno anche piloti, veicoli e una serie di altri oggetti già disponibili in passato.

A sua volta, l'aggiornamento renderà il multiplayer ancora più divertente con l'aggiunta di una nuova modalità competitiva. In questo caso ogni giocatore avrà una serie di palloncini equipaggiati in modo da far esplodere quelli degli altri per vincere.

In caso contrario, le gare standard e le gare oro verranno combinate, in modo che le gare oro, che erano disponibili solo per gli abbonati Gold Pass, verranno rimosse. Tutte le novità faranno parte della versione 3.0 che arriverà il mese prossimo, in modo da incoraggiare più giocatori a tornare o essere incoraggiati a provare Mario Kart Tour.

Fonte: Eurogamer