Mario Kart Tour su PC? Dataminer trovano indizi

L'espansione di Nintendo verso il mercato mobile ha portato al lancio di diversi giochi aziendali classici adattati a questi dispositivi. Uno dei titoli più importanti è stato Mario Kart Tour.

Il gioco ha aggiunto contenuti e nuove funzionalità nel tempo e solo di recente è stato aggiornato. Quest'ultima patch non porta modifiche troppo notevoli. I dataminer hanno però trovato un'aggiunta piuttosto curiosa che ha sollevato una buona quantità di domande tra giocatori e fan di Mario Kart Tour.

I dati estratti hanno rivelato che in futuro vedremo nuovi circuiti, modalità battaglia, antigravità, connettività con 8 Deluxe e altre gradite novità. Oltre a questo tuttavia ci sono diverse stringhe di testo tra i file che sembrano anticipare un lancio del gioco su PC. Il fattore che ha portato a questo pensiero è che il supporto per il mouse è stato aggiunto al gioco.

Mentre questa potrebbe essere una caratteristica legata allo sviluppo del gioco stesso, è stato anche scoperto che ci sono riferimenti all'emulazione nativa, che indicherebbero poi il lancio di Mario Kart Tour su Google Play Games per PC, previsto entro la fine dell'anno. Questo programma utilizzerà l'emulazione per le versioni PC ufficiali dei titoli mobile di Google Play. Mario Kart Tour sarebbe uno di quei giochi. Ovviamente per adesso si tratta semplicemente di rumor, pertanto prendete questa notizia con le dovute precauzioni.

