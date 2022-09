Mario + Rabbids Kingdom Battle, Davide Soliani era sicuro che non sarebbe piaciuto

Davide Soliani, Direttore Creativo di Ubisoft Milano e co-creatore di Mario+Rabbids Kingdom Battle si è confessato oggi in una intervista con gamesindustry.biz dove ha discusso dello sviluppo del gioco, il primo della serie. Il titolo ha ricevuto pareri favorevoli praticamente unanimi e non solo dai fan. Il concept è molto strano, un miscuglio fra un platform ed un strategico a turni. Soliani ha raccontato i suoi dubbi quando lo sviluppo del gioco è cominciato nel 2017, “ Ero molto nervoso e sicuro che la gente avrebbe finito per odiare il gioco” ha dichiarato.

Ha raccontato inoltre di come abbia mandato mail ai suoi collaboratori scherzando a metà sul fatto che Mario + Rabbids sarebbe stato l’ultimo progetto al quale avrebbero lavorato. Prima del game reveal all’E3 2017, un leak aveva portato all’attenzione dei giocatori il concept del titolo, e si erano riscontrati messaggi non proprio carini nel web. Tuttavia c’è stato un lieto fine: il gioco è stato adorato dalla critica, dai recensori e dagli utenti e proprio in questi giorni, Soliani ha rivelato via Twitter che il titolo ha raggiunto i 10 milioni di giocatori.

Un bel risultato per un titolo davvero particolare, di cui aspettiamo con ansia il secondo capitolo .

Fonte: DualShockers