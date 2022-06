Mario + Rabbids: Sparks of Hope avrà una colonna sonora realizzata da tre compositori di grandissimo talento

Mario + Rabbids: Kingdom Battle aveva molti aspetti da celebrare, tra cui la colonna sonora di Grant Kirkhope, famoso per Donkey Kong, Banjo-Kazooie e Perfect Dark. Sapevamo già che sarebbe tornato per Mario + Rabbids: Sparks of Hope, ma ora abbiamo appreso che sarà affiancato da altri due compositori di incredibile talento: Gareth Coker e Yoko Shimomura.

Coker ha vinto numerosi premi per il suo lavoro su Ori and the Blind Forest e successivamente sul suo sequel, Ori and the Will of the Wisps. Ha composto anche le musiche di Ark: Survival Evolved e Immortals Fenyx Rising, oltre a una serie di brani in diversi pacchetti di espansione di Minecraft, Dota 2 e Halo Infinite.

Shimomura è nota soprattutto per il suo lavoro su tutti i giochi di Kingdom Hearts, ma ha accumulato numerosi crediti a partire dagli anni Ottanta. Ha composto musiche per Street Fighter 2, Breath of Fire, Live a Live, Super Mario RPG, Legend of Mana, diversi giochi di Mario e Luigi, Xenoblade Chronicles, Radiant Historia e Final Fantasy 15, oltre a molti altri giochi.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope uscirà il 20 ottobre 2022 su Nintendo Switch.

