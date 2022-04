Mario + Rabbids: Sparks of Hope avrebbe una finestra di lancio per un rumor

Recentemente i fan di The Legend of Zelda: Breath of the Wild hanno ricevuto una cattiva notizia. Il sequel, che era previsto per quest'anno, ora ha una finestra di lancio programmata per il 2023.

In seguito a questo annuncio molti giocatori si sono chiesti se anche un'altra esclusiva farà la stessa fine. Stiamo parlando di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, titolo in sviluppo presso Ubisoft. Inizialmente la finestra di lancio per questo titolo era prevista per il 2022, ma anche questo gioco verrà rinviato?

Secondo l'insider Nate the Hate Mario + Rabbids: Sparks of Hope è previsto ancora per il 2022 e che con molta probabilità verrà lanciato alla fine dell'ultimo trimestre, a ridosso delle vacanze natalizie. Tutto questo può essere ascoltato all'interno del suo podcast.

Per adesso stiamo parlando di un semplice rumor e come sempre non ci resta che prendere questa news con le pinze. Dovremo aspettare un annuncio ufficiale da parte di Ubisoft per sapere le cose come stanno.

Fonte: Wccftech