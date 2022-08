Mario + Rabbids: Sparks Of Hope conferma Gold Edition e Season Pass

A poco meno di due mesi dall'arrivo sugli scaffali, Mario + Rabbids: Sparks of Hope continua a confermare le notizie sul suo tanto atteso lancio su Nintendo Switch. Nintendo ha confermato che il gioco avrà sia una Gold Edition con contenuti extra che un Season Pass, quindi riceverà DLC in un secondo momento.

Il primo capitolo della serie, Mario + Rabbids: Kingdom Battle, prevedeva anche una Gold Edition con contenuti bonus e un Season Pass con contenuti scaricabili post-lancio. Nello specifico, un DLC davvero impegnativo con protagonista Donkey Kong.

Come Nintendo ha annunciato tramite uno dei suoi account Twitter ufficiali, la Gold Edition di Mario + Rabbids: Sparks of Hope conterrà sia il Season Pass che il Galactic Presige Pack che include "tre esclusive ed estremamente eleganti per la tua squadra, sbloccabili immediatamente", possiamo leggere nella descrizione presente nel Nintendo eShop. Per quanto riguarda il Season Pass stesso, dovremo aspettare per conoscere i contenuti post-lancio, ma il sito anticipa che avrà "pacchetti DLC, inclusi contenuti della storia aggiuntivi con nuovi eroi, missioni e battaglie".

Mario + Rabbids uscirà il 20 ottobre in esclusiva per Nintendo Switch, cinque anni dopo il lancio del primo capitolo come gioco di lancio per la console ibrida di Nintendo. In questo sequel, Mario, Luigi e compagnia dovranno collaborare nuovamente con i Rabbids per salvare il mondo attraverso una proposta di azione tattica a turni.

Fonte: DualShockers