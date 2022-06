Mario + Rabbids Sparks of Hope salterà il Nintendo Direct? Una presentazione sembra dietro l'angolo

Nella giornata di ieri, Nintendo ha annunciato un Direct Mini incentrato sui giochi third party per Switch.

L'evento andrà in onda oggi, 28 giugno, alle ore 15:00. In questa occasione, scopriremo i vari giochi di terze parti in arrivo sull'ibrida della grande N.

Tuttavia, sembra che tra i giochi protagonisti non ci sarà l'atteso Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Stando a quanto affermato dal noto insider Tom Henderson, sembra che il titolo avrà una sua presentazione domani, 29 giugno, alle ore 18 italiane.

Mario and Rabbids seems to be on the 29th at 6PM CEST by Ubisoft. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 27, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Insomma, se quanto detto da Henderson corrisponderà al vero, non dovremo aspettare molto per scoprire novità sul gioco di Ubisoft per Switch.

Al momento non possiamo confermare una presentazione di Mario + Rabbids Sparks of Hope in programma per domani, quindi non resta che attendere eventuali novità da Nintendo o Ubisoft.

Fonte: Twitter.