Mario + Rabbids: Sparks of Hope sarà protagonista di un nuovo livestream oggi

Ottime notizie per tutti i fan in attesa di Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Il titolo sarà protagonista oggi di uno showcase.

Annunciato brevemente durante il trailer di Mario + Rabbids: Sparks of Hope durante il Nintendo Direct Mini di ieri - e successivamente da Ubisoft su Twitter - potremo dare un'altra occhiata al prossimo gioco di Mario. L'aspetto particolarmente emozionante di questo livestream è che sarà condotto dal direttore creativo di Mario + Rabbids Davide Soliani.

Per saperne di più su Mario + Rabbids, potrete seguire i canali ufficiali Ubisoft di YouTube e Twitch oggi alle 18 italiane. Il teaser che Ubisoft ha pubblicato non ci mostra molto su cosa aspettarci dallo showcase, ma probabilmente dovremmo vedere qualcosa di simile a ciò che abbiamo visto al Nintendo Direct di ieri.

Mario + Rabbids uscirà il 20 ottobre 2022.

Davide Soliani, Creative Director on #MarioRabbids has a message for you!



Tune in on June 29, 6PM CEST to watch the Mario + Rabbids Sparks of Hope Showcase!



👉https://t.co/Nhyr46RIxE pic.twitter.com/o3npUsIpNL