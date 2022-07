Mario + Rabbids: Sparks of Hope si mostra in un nuovo trailer dove il protagonista è Bowser

Uno dei giochi più attesi dagli utenti di Nintendo Switch è senza dubbio Mario + Rabbids: Sparks of Hope, che arriverà proprio nel 2022. Data la sua vicinanza, il team di sviluppo continua a condividere maggiori dettagli. Questa volta la star del nuovo trailer è Bowser.

Come sicuramente ricorderete, è passata qualche settimana da quando Ubisoft ha confermato che questo titolo con Mario e i simpatici Rabbids arriverà ad ottobre per offrire una nuova e pazza avventura.

Il trailer ci fa vedere come Bowser si sia unito all'azione del gioco, oltre a introdurci in un paio di pianeti conosciuti come Pristine Peaks e Beacon Beach, ma non senza dimenticare che possiamo anche vedere come dovrebbero essere usati alcuni dei nuovi poteri e tecniche in battaglia. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla visione di questo trailer.

Vi ricordiamo che Mario + Rabbids Sparks of Hope arriverà in esclusiva su Nintendo Switch il 20 ottobre.

Fonte: Nintendo Life