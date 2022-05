Mario è una serie che manca di diversità per Activision Blizzard

Dopo la rivelazione da parte di Activision Blizzard del suo Diversity Space Tool, è apparso online un video di una presentazione della GDC risalente al 2017.

Nel video, i presentatori dello strumento applicano in modo abbastanza curioso le loro scoperte alle serie di Nintendo.

Apparentemente il gioco manca di diversità nelle capacità e nell'orientamento sessuale, poiché i personaggi non sono disabili e si presume siano tutti etero.

Tuttavia, i presentatori elogiano il fatto che i fratelli siano italiani e lodano anche la fascia d'età, così come il tipo di corporatura bassa di Mario.

Il video è stato condiviso sui social media, con diversi utenti che hanno criticato pesantemente la presentazione.

If you ever wondered how Mario characters would land on Acti-Blizz’s diversity chart, look no further. This shit is genuinely hysterical. pic.twitter.com/K6GdDe7HO4