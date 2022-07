Mario Strikers: Battle League Football con il primo update aggiunge Daisy e molto altro

Nintendo ha annunciato il primo aggiornamento gratuito per il suo ultimo titolo sportivo, Mario Strikers: Battle League Football. Questo nuovo update è in arrivo tra un paio di giorni il 21 luglio per il Nord America e il 22 luglio per quanto riguarda il Regno Unito e l'Europa.

L'aggiornamento è stato annunciato tramite Twitter e conterrà un sacco di chicche aggiuntive. Ciò include due nuovi personaggi sotto forma di Daisy e Tipo Timido, un nuovo set di equipaggiamento chiamato "Knight" e uno stadio aggiuntivo chiamato "Desert Ruin".

Non è finita qui perché Nintendo e Next Level Games presenteranno anche altri due aggiornamenti nel 2022 con più personaggi, attrezzature e stadi. Ovviamente anche questi prossimi update saranno gratuiti per i giocatori che possiedono il gioco.

Altri due aggiornamenti gratuiti per #MarioStrikers: Battle League Football, con nuovi personaggi, stadi e set di equipaggiamento, faranno il loro arrivo nel 2022! pic.twitter.com/0sJWtWUvN5 — Nintendo Italia (@NintendoItalia) July 19, 2022

Vi ricordiamo che Mario Strikers: Battle League Football è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch.

Fonte: VGC