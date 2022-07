Italian Video Game Awards: Martha is Dead, Hot Wheels Unleashed e tutti i vincitori

Martha is Dead e Hot Wheels Unleashed sono stati premiati agli Italian Game Awards, organizzati da IIDEA.

Il titolo horror Martha is Dead ha vinto il premio per la migliore innovazione, mentre Hot Wheels Unleashed è stato incoronato come miglior gioco italiano.

Altrove, Nacon Studio Milan - lo sviluppatore del simulatore di moto Rims Racing dello scorso anno - ha vinto il premio Outstanding Italian Company, mentre il veterano del settore Ivan Venturi ha ricevuto il premio Outstanding Individual Contribution.

"Il nostro obiettivo principale come IIDEA è quello di incoraggiare la crescita della nostra industria videoludica nazionale e di condividerla a livello internazionale, e la cerimonia degli Italian Game Awards è riuscita in questo intento", ha dichiarato Thalita Malagò, direttore Generale di IIDEA.

"Ogni anno siamo impressionati dalla varietà di candidature ricevute e quest'anno non ha fatto eccezione. Siamo estremamente grati ai nostri solerti giudici per aver contribuito a questo evento".

Oltre ai premi, la cerimonia degli Italian Video Game Awards ha presentato i giochi in uscita di sviluppatori italiani, tra cui SBK 22 di Milestone, Batora: Lost Haven di Stormind Games, Soulstice di Reply Game Studios e Project Galileo di Jyamma Games.

Infine, il direttore creativo di Mario + Rabbids Sparks of Hope, Davide Soliani, ha concluso lo spettacolo condividendo un messaggio con gli spettatori.

Per ulteriori informazioni, compresi tutti i nominati e i giudici della decima edizione degli Italian Video Game Awards, potete visitare il sito www.firstplayable.it/italian-video-game-awards/.

Ecco i vincitori:

Outstanding Italian Company: Nacon Studio Milan

Outstanding Individual Contribution: Ivan Venturi

Best Innovation - Martha is Dead - LKA

Best Italian Debut: Vesper - Cordens Interactive

Best Italian Game: Hot Wheels Unleashed - Milestone

Fonte: VGC.