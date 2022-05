Marvel annuncerà oggi un nuovo gioco

Marvel ha rivelato che annuncerà un nuovo gioco oggi.

Questa notizia arriva attraverso un nuovo tweet dall'account Twitter ufficiale di Marvel Entertainment, che anticipa il gioco in un rapido video di 22 secondi. Potete dare un'occhiata al teaser più in basso.

Diamo uno sguardo ad America Chavez, che potreste aver visto di recente in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Ironheart, che sta ottenendo la sua serie Disney Plus, e Venom. Il teaser si conclude con una schermata con più di 100 loghi di personaggi Marvel che vanno da Blink e Quake a quelli più tradizionali come Thanos e Wolverine.

New Game Announcement!



Tune in tomorrow at 10 AM PST. pic.twitter.com/TIHbrUqmOK — Marvel Entertainment (@Marvel) May 18, 2022

Altrove nel trailer, vediamo il logo di Nuverse e il logo di Second Dinner, entrambi studi di sviluppo del gioco. Nuverse è forse meglio conosciuto per il suo lavoro su titoli mobile come Sonic at the Olympic Games – Tokyo 2020, One Piece: Blood Routes e Warhammer 40,000: Lost Crusade. Second Dinner ha lavorato su Hearthstone, World of Warcraft, Halo e altri. Con questo in mente, potrebbe essere possibile che Marvel stia suggerendo un gioco per cellulare considerando che entrambi gli studi hanno un pedigree in questo spazio. Naturalmente, potrebbe rivelarsi anche un gioco per console.

Fonte: Gameinformer.