Marvel’s Midnight Suns presenta il gameplay di The Hunter, l'eroe o eroina totalmente customizzabile del gioco

Dopo aver presentato poco tempo fa The Hunter, il nuovo eroe o eroina totalmente originale per Marvel's Midnight Suns, Firaxis e 2K ne hanno svelato totalmente le abilità anche se, ricordiamo, si tratta di un personaggio totalmente customizzabile.

Realizzato in collaborazione con Marvel infatti, potrete cambiare i connotati di The Hunter a vostro piacimento, e non è l'unica differenza col resto del roster: The Hunter ha anche più abilità tra cui scegliere, suddivise tra tre categorie, luce, oscurità e potenza.

Nel lungo video di dieci minuti possiamo assistere a tutte le sue particolarità, non solo nel combattimento ma anche attraverso i dialoghi, qui con Doctor Strange. Il tutto ci viene raccontato dalla voce di Christopher Odd di Firaxis, spiegandoci il funzionamento delle sue carte (ricordiamo che Marvel's Midnight Suns è un incrocio tra quanto visto in XCOM e un card game) e delle sue evocazioni, visto che può portare sul campo di battaglia anche diverse creature.

Marvel’s Midnight Suns è stato posticipato da poco tempo per cui attendiamo tutti una nuova data d'uscita ufficiale.