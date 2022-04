Marvel's Guardians of the Galaxy: intervista al creative director Jean-Francois Dugas, che non ha rimpianti sulle vendite del gioco

Marvel's Guardians of the Galaxy è stato una delle più belle sorprese dello scorso anno, un titolo dalla forte componente narrativa, divertente e capace di lasciare qualcosa al giocatore. Purtroppo ha pagato l'insuccesso di Marvel's Avengers, il progetto precedente finito ben presto nel dimenticatoio.

Complice una campagna marketing che non è riuscita a far capire al pubblico le nette differenze con il GaaS citato poc'anzi, Marvel's Guardians of the Galaxy si è rivelato quasi un flop commerciale. Un vero peccato. Proprio su questo (e altro) è intervenuto il creative director Jean-Francois Dugas che, intervistato da Eurogamer, ha rivelato come non abbia comunque rimpiati, nonostante l'insuccesso "al botteghino".

"Abbiamo fatto tutto il possibile, ma questa è la realtà del mercato. Non dimentichiamo che si tratta di una nuova proprietà intellettuale. Anche se Guardians of the Galaxy è ovviamente un marchio noto, dal punto di vista dei videogiochi poteva essere un prodotto sconosciuto".

Nel frattempo però Xbox Game Pass sta dando una grossa mano a Eidos Montreal e Square-Enix, essendo disponibile sul servizio in abbonamento Microsoft. Merita senz'altro un'occhiata, non ve ne pentirete. Fonte: Eurogamer