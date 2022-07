Marvel’s Midnight Suns ha un nuovo gameplay trailer incentrato su Captain America

Una nuova tappa all'avvicinamento dell'uscita di Marvel’s Midnight Suns è data dal nuovo gameplay trailer dedicato a Captain America e a molte delle sue caratteristiche in combattimento e non. Ovviamente il focus è sulle abilità difensive visto il suo celebre scudo in vibranio ma questo, può essere usato anche come una poderosa arma attraverso abilità specifiche.

Ad esempio una delle abilità mostrate, "The Best Defense", vede Capitan America bloccare gli attacchi per due turni ma può anche schernire i nemici sul campo di battaglia per attirare il loro fuoco. Oltre a dar pugni c'è di più e in Midnight Suns l'amicizia tra i membri del team è fondamentale.

Vediamo infatti Steve Rogers interagire con Hunter e maggiore è l'intesa più si avranno abilità passive per il proprio personaggio dovute al potere dell'amicizia ─ in fin dei conti accade proprio questo.

Marvel's Midnight Suns arriverà il 7 ottobre per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC. Vi lasciamo con il trailer.

Fonte: EGMNow