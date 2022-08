Nonostante sembrasse in dirittura d'arrivo per ottobre, Marvel's Midnight Suns è stato nuovamente rinviato.

L'uscita è ora prevista per l'anno fiscale 2023 su Xbox Series X/S, PS5 e PC, che potrebbe essere qualsiasi data entro il 31 marzo 2023. Le versioni per PS4, Xbox One e Nintendo Switch arriveranno ancora più tardi.

In un nuovo tweet, Firaxis ha confermato il rinvio, sottolineando che la decisione è stata presa per "garantire la migliore esperienza possibile ai nostri fan". Il team ha anche rivelato che Marvel's Midnight Suns è "senza dubbio il gioco più grande che abbiamo mai realizzato".

Si tratta di un'affermazione piuttosto importante, soprattutto se si considera l'imponenza di XCOM 2 al momento del lancio (anche se è diventato ancora più grande con War of the Chosen, per non parlare delle mod). Marvel's Midnight Suns presenta 13 personaggi giocabili, compreso l'Huter controllato dal giocatore, ognuno con uno stile di gioco, carte e potenziamenti unici.

Important update from the Midnight Suns team pic.twitter.com/79yVfzpDED — Marvel's Midnight Suns (@midnightsuns) August 8, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Come già detto, al momento non sappiamo quando arriverà con precisione Marvel's Midnight Suns. Stando agli sviluppatori si tratta di un progetto molto ambizioso e, probabilmente, questo tempo extra di sviluppo potrà servire al team per realizzare la sua visione per il titolo.

Fonte: Gamingbolt.