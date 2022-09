Marvel's Midnight Suns presenta Magik e tutte le sue peculiarità in un nuovo video

Manca ancora un po' al 2 dicembre, giorno in cui Firaxis pubblicherà il suo Marvel's Midnight Suns, un titolo particolare che mischia card game a uno strategico classico della casa. E non solo, perché la licenza Marvel attirerà tantissimo nuovo pubblico, anche perché il titolo sembra davvero promettente.

Sono tanti i personaggi mostrati e presentati in questi mesi, tra The Hunter, Scarlet Witch e Captain America ma oggi facciamo la conoscenza della mutante Illyana Rasputin, alias Magik che come da nome, sa usare, e molto bene, la magia.

Personaggio introdotto negli X-Men nel 1975, Magik è improntata sulla scontro dalla corta distanza, grazie all'evocazione di una speciale spada e teletrasporti mistici, in poche parole dei portali verso uno spazio indefinito in cui spedire gli avversari.

"Marvel's Midnight Suns è l'evento crossover definitivo, che unisce la storia intricata, le relazioni tra i personaggi, la personalizzazione e la progressione di un GDR con la strategia tattica e le meccaniche da combattimento di un nuovo rivoluzionario gioco di strategia basato sulle carte. All'interno del lato più oscuro dell'Universo Marvel potrai creare legami indivisibili con i leggendari supereroi Marvel e i pericolosi guerrieri sovrannaturali, nella lotta contro la minaccia più pericolosa che il mondo abbia mai affrontato: le forze demoniache di Lilith e l'anziano dio Chthon."