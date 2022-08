Marvel's Midnight Suns subisce un nuovo rinvio

Marvel's Midnight Suns è stato nuovamente rinviato dal 7 ottobre a un periodo non specificato dell'anno fiscale 2023 per Xbox Series X/S, PS5 e PC.

Il gioco potrebbe essere lanciato quest'anno, ma potrebbe anche arrivare a marzo 2023 (ovvero alla fine dell'anno fiscale). Take-Two Interactive ha rivelato il rinvio nel report finanziario del primo trimestre dell'anno fiscale 2023.

È interessante notare che questa nuova finestra di lancio si applica solo alle versioni current-gen e PC. Le versioni Xbox One, PS4 e Nintendo Switch hanno come finestra di uscita "TBA", il che significa che potrebbero arrivare anche dopo l'anno fiscale 2023. IGN ha parlato con l'amministratore delegato di Take-Two, Strauss Zelnick, il quale ha sottolineato che questo rinvio è dovuto alla "ricerca della qualità e alla grande fiducia nel fatto che abbiamo per le mani un titolo meraviglioso e vogliamo assicurarci che sia il migliore possibile".

C'è la possibilità che l'RPG tattico venga nuovamente rinviato? Zelnick ha risposto: "non sono preoccupato per questo". Ha anche aggiunto che alcuni altri titoli sono stati spostati "entro l'anno" e hanno avuto un impatto sulle finanze della società. I titoli in questione non sono stati nominati.

Firaxis finora ha pubblicato regolarmente dei video che mostrano la storia e le abilità di ogni eroe del gioco. L'ultimo si è concentrato su Carol Danvers, alias Capitan Marvel.

