Marvel's Midnight Suns in un nuovo trailer dedicato alla storia di Wolverine

2K e Firaxis continuano a mostrare il roster di Marvel's Midnight Suns con i vari trailer.

Dopo essersi concentrati su Capitan America, Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange e Capitan Marvel, la scorsa settimana gli sviluppatori sono passati a Wolverine con un nuovo trailer dedicato all'eroe. Ora è stato pubblicato un altro trailer per uno dei personaggi più amati.

Il nuovo video si concentra sulla storia di Wolverine come personaggio dei fumetti, prima di parlare di alcuni degli archi e dei personaggi più iconici di Wolverine. Non sorprende che per un personaggio così amato e iconico ci sia molto di cui parlare. Come altri personaggi, anche Wolverine riceverà presto un trailer di approfondimento sul gameplay.

Marvel's Wolverine era previsto per l'uscita a ottobre, ma recentemente è stato rinviato una seconda volta. Il lancio del gioco è previsto per aprile 2023 su PS5, Xbox Series X/S e PC, mentre le versioni PS4, Xbox One e Nintendo Switch saranno lanciate successivamente.

Fonte: Gamingbolt.