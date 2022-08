Marvel’s Spider-Man debutta col botto su PC

Marvel’s Spider-Man per PC ha esordito su Steam con 60.000 giocatori di picco, piazzandosi come secondo miglior risultato di sempre per un titolo sviluppato da PlayStation Studios.

Il record è stato stabilito da God of War che ha toccato ben 73.529 giocatori di picco sulla piattaforma di Valve, ma ha superato Horizon Zero Dawn ed i suoi “soltanto” 56.557 giocatori di picco.

Questo nonostante Marvel’s Spider-man sia afflitto da qualche problema, frutto soprattutto degli anni trascorsi dalla sua uscita su console, ma sicuramente aiutata dal periodo non proprio fertile per quanto riguarda il mondo del gaming, anche se questo è uno svantaggio se paragonato al titolo dedicato a Kratos, sbarcato su PC in un periodo meno caldo (quindi con giocatori più disponibili a passare ore davanti ai propri bollenti monitor a giocare).

Comunque si tratta di un ottimo risultato per Sony, che dimostra come tenersi le esclusive su console non aiuti sia i gamer che i profitti dell’azienda. Speriamo che questo successo dia la stura al rilascio di altri titoli su PC, come magari il remake di Demon’s Soul che saprebbe di sicuro conquistare le masse di appassionati dei titoli FromSoftware.