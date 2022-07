Marvel's Avengers, il prossimo eroe sarà 'nuovo' e molti altri verranno aggiunti

Crystal Dynamics ha appena lanciato un nuovo personaggio in Marvel's Avengers ovvero Jane Foster. Se siete un po' delusi dal fatto che Jane Foster sia molto simile a Thor e da come Kate Bishop fosse molto simile a Occhio di Falco, allora rallegratevi perché il prossimo eroe di Marvel's Avengers sarà "nuovo", almeno secondo quanto riportato da un designer dello studio.

Su Twitter, il capo del design di Marvel's Avengers, Brian Wagoner, ha risposto a un fan che ha detto che apprezzerebbe se i giocatori avessero accesso a un nuovo stile del personaggio, a cui Wagoner ha risposto "il prossimo eroe è nuovo" insieme a un'emoji sorridente.

Se ciò non dovesse bastare, Wagoner ha anche annunciato di essere entusiasta per il futuro perché ci saranno "molti altri eroi che verranno aggiunti" al mondo di Marvel's Avengers, con anche tante nuove storie da raccontare.

So excited for the future, hope y'all are too.



Lots of heroes to add to our world.



Lots of stories to tell.



As the great one said....Excelsior.