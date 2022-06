Marvel's Avengers sta per dare il benvenuto a Jane Foster ovvero Mighty Thor

Mighty Thor, ovvero Jane Foster, sarà la prossima supereroina donna a unirsi a Marvel's Avengers di Square Enix. Crystal Dynamics per l'occasione ha pubblicato il primo trailer dell'aggiornamento Mighty Thor in arrivo la prossima settimana.

Come tutti i personaggi aggiuntivi di questo gioco d'azione,Mighty Thor sarà un personaggio gratuito: tutti i giocatori su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Steam e Stadia potranno giocare con lei su nessun costo aggiuntivo.

In questo trailer non vediamo Thor in azione, ma piuttosto una serie di illustrazioni statiche con voci, illustrate da Takeshi Miyazawa, artista canadese della Marvel che porta un tocco particolare con il suo lavoro, inclusi i fumetti di Spider-Man, Ms. Marvel o Silk. Eccovelo di seguito.

A differenza di Black Panther o Occhio di Falco, Jane Foster non avrà una sua campagna, mentre probabilmente avrà qualche missione o sfida. Non tarderemo a vedere cosa ha in serbo Jane Foster per Marvel's Avengers, perché arriverà il 28 giugno.