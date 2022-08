Marvel's Midnight Suns ci mostra le incredibili abilità di Scarlet Witch in un video gameplay

Continuano le presentazioni degli eroi di Marvel's Midnight Suns, anche se il gioco è stato rinviato più avanti nell'anno fiscale 2023. Dopo il recente trailer Hero Spotlight, Scarlet Witch ha ricevuto un'ampia presentazione del gameplay che illustra nel dettaglio le sue carte e le sue abilità.

Scarlet Witch è un eroe che si basa maggiormente sul posizionamento e necessita di una maggiore pianificazione rispetto agli altri eroi. Può infliggere danni, controllare i nemici e fornire supporto, cooperando con gli eroi che infliggono danni elevati a bersaglio singolo. Il "Chaos Field" dura due turni e fa guadagnare agli alleati vicini Resistenza alla fine del turno. Non costa Eroismo, ma ne genera una quantità superiore alla media e può essere potenziato per curare i compagni vicini.

"Chaos Reigns" mette i nemici l'uno contro l'altro. Potenziando l'abilità, i nemici controllati hanno il 50% di possibilità di attaccare due volte. "No More" è una carta Eroica che consuma tutta la sua salute per infliggere la stessa quantità di danni a tutti i nemici nelle vicinanze. Può essere usata una sola volta, quindi è meglio scegliere il punto migliore con il maggior numero di nemici da eliminare.

Anche l'abilità passiva, "Wrong Place, Wrong Time", è incredibilmente potente. Ha la possibilità di indebolire un nemico vicino a Scarlet Witch a ogni turno. Quando viene potenziata, può "debuffare" tutti i nemici vicini a lei con un effetto di stato negativo.

Marvel's Midnight Suns uscirà su Xbox Series X/S, PS5 e PC, mentre le versioni per PS4, Xbox One e Nintendo Switch arriveranno in seguito.

Fonte: Gamingbolt.