Marvel’s Midnight Suns in un nuovo video gameplay sulla potentissima Captain Marvel

A pochi mesi dal suo lancio, Firaxis Games continua a offrire altri video gameplay incentrati sugli eroi di Marvel's Midnights Suns. Avendo già visto precedenti video con protagonisti Iron Man, Captain America o Doctor Strange, oggi possiamo dare uno sguardo alla potente Captain Marvel in azione.

Il video in questione è stato pubblicato sul canale YouTube ufficiale del gioco, e in esso possiamo finalmente vedere Captain Marvel, una dei Vendicatori più potenti in circolazione, usare i suoi poteri cosmici come abilità.

Carol Danvers ha la capacità di attaccare sia a distanza ravvicinata che a lungo raggio e con un set di abilità abbastanza equilibrato (sia in fase difensiva che offensiva), possiamo vedere che Captain Marvel sarà un membro del team abbastanza equilibrato. Qui di seguito potete visionare il video gameplay.

Ora non resta che attendere il 7 ottobre, giorno in cui Firaxis Games e 2K Games hanno scelto di lanciare sul mercato Marvel's Midnight Suns, per Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 e PC.

Fonte: Happy Gamer