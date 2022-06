Marvel's Spider-Man 2, Insomniac recluta l'artista Davison Carvalho che ha lavorato a diversi film Marvel

Davison Carvalho è stato reclutato da Insomniac Games per lavorare come art director in Marvel's Spider-Man 2, dopo aver lavorato come concept illustrator per il Marvel Cinematic Universe.

Carvalho è entrato in Insomniac a febbraio e per tutta la sua carriera ha contribuito a film come Civil War, Doctor Strange, Thor: Raganrok e Captain Marvel, dove ha creato concept art per aiutare a immaginare gli scenari del film. Oltre al suo lavoro all'interno dei Marvel Studios, ha anche lavorato a Mortal Kombat X, Halo Infinite, Lone Echo e Crucible, giochi per i quali ha contribuito con concept art per guidare i responsabili dei set a creare i loro progetti.

Ora lavorando in Insomniac Games, aiuterà il team a creare l'aspetto per il sequel dell'acclamato gioco di azione e avventura, mentre artisti del calibro di Grant Hollis e Gavin Goulden, rispettivamente art director di Spider-Man e Miles Morales, lavorano su Wolverine, un altro progetto di alto profilo con Marvel Games.

Marvel's Spider-Man 2 non ha ancora una data di uscita ma il suo lancio è previsto per il 2023 esclusivamente su PlayStation 5.

Fonte: VGC