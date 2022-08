Marvel's Spider-Man su PC, Digital Foundry elogia il porting 'quasi perfetto'

Spider-Man è ora disponibile su PC: stiamo parlando di un altro gioco PlayStation Studios che ha la possibilità di ottenere un grande successo sui personal computer. Per l'occasione Digital Foundry ha pubblicato le sue prime impressioni senza dubbio molto positive.

In generale il porting funziona benissimo sul PC giusto e nonostante ci siano problemi di stuttering sui dispositivi più deboli, gli sviluppatori stanno ancora cercando una soluzione adeguata per implementare le correzioni.

I giornalisti elogiano le ottime prestazioni delle impostazioni che consentono di personalizzare il gioco in modo fluido e dettagliato. Le opzioni compaiono prima di accendere il titolo e possiamo apportare modifiche in tempo reale per regolare le impostazioni in base alle caratteristiche tecniche del nostro PC.

Digital Foundry conferma che la qualità del ray tracing su PC ad impostazioni molto elevate supera il ray tracing di PS5 poiché "la qualità delle texture è a un livello completamente diverso" e persino gli sviluppatori sono riusciti a fornire dettagli del mondo e delle ombre in diversi luoghi. Tuttavia, una tale impressione sarà disponibile solo per i giocatori che hanno la GPU più potente.

Il team ha anche riportato alcune delle impostazioni grafiche che possono essere usate per migliorare la resa di Marvel's Spider-Man: trovate tutto nella pagina apposita.

Fonte: Digital Foundry