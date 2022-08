Marvel's Spider-Man su PC: Steam ha prezzi sbagliati e i preordini sono da rifare in alcuni paesi

Valve ha annunciato di aver commesso un errore di prezzo in alcuni paesi per Marvel's Spider-Man Remastered e ha corretto il problema. Secondo la società, l'errore di prezzo ha interessato i seguenti paesi: Australia, Israele, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Svizzera e Regno Unito.

Steam ha anche suggerito che coloro che hanno preordinato prima della modifica del prezzo dovrebbero annullare l'attuale preacquisto del gioco e acquistarlo di nuovo al nuovo prezzo più basso, in particolare prima del 12 agosto per ricevere bonus di sblocco anticipato. Per il Regno Unito, il gioco è stato rivalutato da £ 54,99 a £ 49,99. Secondo lo stesso post, il problema è stato ora risolto sul digital store.

Il pacchetto bonus di sblocco anticipato include tre tute di Spider-Man: la tuta Iron Spider, la tuta Spider-Punk e la tuta Velocity. È incluso anche uno sblocco anticipato del gadget da combattimento Spider-Drone insieme a cinque punti abilità extra da spendere per gli aggiornamenti.

Marvel's Spider-Man su PC sarà disponibile dal 12 agosto.

Fonte: VGC