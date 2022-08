Marvel’s Spider-Man Remastered è ora disponibile per tutti su PC

Tramite un post sul blog ufficiale PlayStation Nixxes celebra l'arrivo di Marvel's Spider-Man su PC.

"Nell’ultimo anno, il nostro team ha collaborato a stretto contatto con gli amici di Insomniac Games per convertire il loro successo PlayStation su PC. Per un’analisi del processo che ha portato al supporto dei monitor ultrawide e delle postazioni multischermo, voglio presentarvi alcuni dei membri di Nixxes" si legge nel post.

Hilze Vonck, programmatore grafico e appassionato giocatore su schermi ultrawide, ha lavorato all’implementazione tecnica dei formati ultrawide nella versione PC di Marvel’s Spider-Man Remastered. “Il supporto alle risoluzioni ultrawide è fondamentale. Abbiamo pensato ai giocatori che investono molto nelle loro postazioni, per offrire loro le migliori condizioni di gioco. Visualizzare il gioco su uno schermo ultrawide o su una postazione a tre monitor fa tutta la differenza del mondo. Giocarlo con questo setup è qualcosa di straordinario” ha dichiarato.

La versione PC di Marvel’s Spider-Man Remastered è completamente ottimizzata per le modalità ultrawide. L’intero gioco è stato adattato per formati fino ai 32:9. Non solo la fase giocata, ma anche le numerose scene di intermezzo. Nixxes spiega quali sfide ha dovuto superare il team per attuare il progetto: “L’implementazione del supporto ultrawide per la fase giocata è relativamente semplice. Il principale problema è la sua introduzione nelle scene animate, progettate in origine per schermi 16:9. La priorità è correggere molti dei problemi che si presentano fuori dal campo visivo originario. I personaggi possono bloccarsi o scomparire improvvisamente, per esempio. La soluzione più semplice sarebbe stata introdurre bande nere per non visualizzare queste aree sui monitor ultrawide, ma volevamo garantire ai giocatori PC la possibilità di usare appieno i loro monitor. Il nostro team di controllo qualità ha quindi visionato tutte le scene in modalità ultrawide, compilando un elenco dei problemi che ingegneri e grafici dovevano correggere".

Il risultato finale è che ora Marvel’s Spider-Man Remastered per PC supporta al 100% i formati fino ai 32:9. In caso di formati ancora più estesi, per esempio con postazioni a tre schermi, i margini estremi sono sfocati durante le scene di intermezzo. Questo è stato necessario per impedire la visualizzazione di aree che altrimenti avrebbero potuto includere errori grafici.

Marvel's Spider-Man è disponibile su PC via Steam ed Epic Games Store: se ancora non l'avete letta a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: PlayStation Blog