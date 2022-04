Marvel's Wolverine: i lavori sul motion capture probabilmente inizieranno a breve

Gli sviluppatori di Insomniac Games stanno attualmente lavorando a diversi nuovi progetti. Oltre a un titolo multiplayer per PlayStation 5 che non è stato ancora annunciato e un sequel di Marvel's Spider-Man, i progetti attuali includono anche Marvel's Wolverine.

Il titolo è ancora in una fase iniziale di sviluppo e la sua uscita è prevista per il 2023. Tuttavia, come indicato tramite Twitter dall'animatore principale di Insomniac Games, Mike Yosh, lo sviluppo interno di Marvel's Wolverine sta facendo progressi costanti. Ad esempio, Yosh ha condiviso l'immagine di un set di motion capture vuoto, che potrebbe indicare che il lavoro sta per iniziare.

Sfortunatamente, finora non sono state menzionate troppe informazioni su Marvel's Wolverine. Invece, gli sviluppatori dicono solo che abbiamo a che fare con un'avventura per un pubblico adulto che punterà a una direzione o tonalità oscura. Allo stesso tempo, le menti creative di Insomniac Games affermano di voler illuminare le diverse sfaccettature del personaggio di Wolverine e offrire ai giocatori un'entusiasmante esperienza tripla A.

So peaceful and quiet, ….it will not be like this for long pic.twitter.com/JvPzfPlEvS — Mike Yosh (@Mike_Yosh) April 21, 2022

Attualmente Marvel's Wolverine è in via di sviluppo esclusivamente per PlayStation 5.

Fonte: PushSquare