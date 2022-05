Marvel's Wolverine ha il suo narrative director, Walt Williams che ha lavorato a Spec Ops: The Line

Da quando Marvel's Wolverine ha confermato essere in sviluppo per PS5 da parte di Insomniac, pochissimi sono stati i dettagli codivisi. Ora almeno possiamo sapere chi è il direttore narrativo del gioco in arrivo su console next-gen.

Walt Williams sarà incaricato di dirigere la narrazione del nuovo gioco per PlayStation 5. Williams ha recentemente pubblicato un tweet per avvisare i suoi follower di un cambiamento nella sua biografia, sottolineando una promozione sul progetto a cui sta attualmente lavorando. La nuova biografia di Williams recita: "Narrative director per #WolverinePS5" quando in precedenza diceva: "Story lead per #WolverinePS5".

Nel suo nuovo ruolo, Williams sarà responsabile di guidare lo sviluppo della storia generale, dei suoi personaggi e dell'universo. Williams ha lavorato ad una serie di progetti tra cui Star Wars Squadrons, Battlefront 2, Significant Zero e probabilmente il più riconoscibile Spec Ops: The Line.

I’m too old and tired to figure out how to do a bio change video, but this happened today so that’s fun. pic.twitter.com/9ydrZoXm6Y — Walt Williams (@waltdwilliams) May 19, 2022

Marvel's Wolverine è in sviluppo per PS5 ma attualmente non ha ancora una finestra di lancio.