The Matrix Awakens diventa una demo con meccaniche di volo 'alla Superman' nella creazione di un artista

L'ultima, impressionante versione dell’Unreal Engine 5 è stata rilasciata il 5 Aprile e alcuni sviluppatori particolarmente zelanti hanno già provveduto a creare delle demo per dare sfogo alla propria fantasia.

Tra questi, Volod, uno sviluppatore che ha già esperienza nell’effettistica cinematografica e che ha potuto ottenere una speciale licenza per sviluppatori che gli ha permesso di sperimentare con il motore grafico per un anno prima della release pubblica, ha creato una sorta di demo ispirata a Superman ma servendosi degli asset utilizzati per creare la demo tecnica di The Matrix Awakens messi a disposizione da Epic Games.

Il video pubblicato su Twitter mostra un modello di personaggio spiccare il volo e muoversi agilmente nella San Francisco di Neo, con tanto di effetti dedicati. Volod ha detto a Kotaku che sarebbe realmente interessato a mettere insieme una demo vera e propria e rilasciarla al pubblico, nel caso dovesse trovare un tipo di gameplay loop legato alla meccanica del volo, chiaramente senza il nome “Superman” sopra, e sta già cercando artisti e programmatori interessati al progetto.

Nella stringa di commenti Su Twitter l'artista ha menzionato di aver trovato dei problemi nella demo legati in maggior misura a oggetti che non si caricavano abbastanza in fretta durante il volo, ma si tratta comunque di un risultato impressionante per una demo con meccaniche inedite a così pochi giorni dalla release pubblica dell’Unreal Engine 5.

