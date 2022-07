Videogiochi mobile primo passo falso? $41,2 miliardi di profitto nella prima metà del 2022 ma è calo rispetto al 2021

Il mercato mobile continua a generare profitti spaventosi, arrivando solo in questo primo semestre a 41,2 miliardi di dollari, a livello globale. Tuttavia però, c'è da segnalare un evidente calo rispetto lo stesso periodo del 2021, valutabile intorno al 6,6% su base annua.

Crescono però i download anche se di poco (0,4%) arrivando a circa 28 miliardi, un dato che però si scontra con altre perdite rilevate dall'agenzia di analisi Sensor Tower, come per Google Play che, rispetto lo stesso periodo dell'anno 2021, sta generando il 14,6% di profitti in meno.

Abbiamo dati interessanti anche sui titoli che generano più ricavi dove, ai primi due posti, troviamo Honor of Kings e PUBG Mobile che superano il miliardo di dollari (rispettivamente 1,4 e 1,1). Per quanto riguarda i guadagni di altri titoli, Genshin Impact porta a casa 986,2 milioni di dollari mentre Candy Crush Saga ha raggiunto i 593,5 milioni. Roblox segna invece 576,5 milioni sempre nello stesso periodo.

